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Стало известно, для каких людей резкое похудение опасно

Heart: при сердечно-сосудистых заболеваниях резкое похудение опасно
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Англии Раскин (ARU) установили, что резкое похудение повышает риск летального исхода на 54% у людей с болезнями сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Heart.

В исследовании приняли участие 8297 добровольцев из Великобритании с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В течение 14 лет за испытуемыми наблюдали, отслеживая изменения их веса с течением времени.

Результаты показали, что у тех, кто набрал более 10 кг за период исследования, риск ухода из жизни по причине сердечно-сосудистых заболеваний был в три раза выше, а риск смерти от всех причин — почти в два раза выше, чем у тех, кто поддерживал стабильный вес. Однако сильная потеря веса также была связана с рост вероятности летального исхода от всех причин на 54%.

По словам ученых, ключевую роль в сохранении здоровья сердца и сосудов играет стабильность веса. При необходимости его снижения процесс должен идти медленными темпами. Исследователи предостерегли от использования инъекционных препаратов для похудения, поскольку именно они часто способствуют потенциально опасному ускоренному похудению.

Ранее был назван эффективный способ избавиться от лишнего веса после 45 лет.

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