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Госдума приняла закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ

В трех регионах России в 2025 году введут особый порядок проведения ОГЭ
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Максим Блинов/РИА Новости

Государственная дума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о проведении эксперимента по сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что особый порядок проведения ОГЭ в 2025 году будет введен в трех субъектах России: в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Правительства регионов получат право устанавливать перечень профессий, а также прием на обучение, по которым осуществляется вне зависимости от результатов экзамена при наличии аттестата об основном общем образовании.

Чтобы перевестись в 10 класс в 12 регионах России школьникам нужно будет набрать минимум баллов по ОГЭ. В ином случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи, говорится в публикации.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что основной государственный экзамен (ОГЭ) будет отменен в регионе в этом году.

Ранее в Свердловской области разрешили поступать в колледжи без учета ОГЭ.

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