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Хинштейн предложил альтернативу ОГЭ для девятиклассников в 2025 году

Хинштейн: вместо ОГЭ школьники в Курской области сдадут промежуточный экзамен
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что основной государственный экзамен (ОГЭ) будет отменен в регионе в этом году.

«Выпускники девятых классов смогут пройти аттестацию в форме промежуточных экзаменов в своих школах», — написал Хинштейн.

По его словам, 11-классники в свою очередь смогут выбрать: сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) или пройти аттестацию в школе. Глава Курской области отметил, что ЕГЭ остается обязательным только для тех, кто планирует поступать в вузы.

В начале февраля Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из региона. По его словам, почти треть выпускников школ уезжают из Курской области, и большинство из них — это ученики с высокими баллами на экзаменах.

В конце февраля агентство ТАСС сообщало, что в 12 регионах России введут минимальный балл ОГЭ для перехода в 10-й класс. К эксперименту присоединились Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, Республика Северная Осетия — Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. Минимальный балл будут устанавливать сами субъекты. При этом школьники, не набравшие этот минимум, получат преимущество при поступлении в колледжи на бюджет в своих регионах.

Ранее в Свердловской области разрешили поступать в колледжи без учета ОГЭ.

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