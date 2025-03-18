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Школьница умерла после непрекращающегося двухнедельного кашля

SHOT: в Подмосковье девочка умерла из-за непрекращающегося кашля
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Shutterstock

Школьница из Подмосковья задохнулась из-за непрекращающегося кашля. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, десятилетняя девочка из Клина сильно кашляла и жаловалась на боли в горле, поэтому 3 марта мать оставила ее дома, это продолжалось неделю.

Спустя семь дней ситуация не улучшилась, третьеклассница продолжала сильно кашлять, температуры или каких-либо других симптомов не было. Несмотря на это, врач диагностировал ОРВИ и оставил ребенка дома еще на неделю.

Позже девочка поехала к бабушке, и ситуация только усугубилась.

«Школьнице становилось только хуже: девочка не могла откашляться, в горле стояла мокрота», – сообщается в публикации.

В один из дней ребенок стал задыхаться. К ней приехала мать и вызвала медиков, но они не смогли спасти пострадавшую.

Известно, что помимо девочки заболели еще три ребенка, они заразились в школе. Об их состоянии информация отсутствует.

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