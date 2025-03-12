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Врач рассказала, как защитить детей от гриппа во время подъема заболеваемости

Врач Макарова: мытье рук защитит детей от гриппа во время подъема заболеваемости
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Shutterstock

Соблюдение мер профилактики во время весеннего подъема заболеваемости гриппом поможет защитить ребенка. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, и.о. начальника центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

Так, она рекомендует регулярно мыть руки с мылом, а также проветривать комнаты каждые два-три часа и проводить влажную уборку не реже одного-двух раз в неделю. В местах скопления людей, например, в транспорте, стоит носить маски (детям до двух лет ношение маски не рекомендовано из-за риска вызвать удушье). Помимо этого, врач посоветовала использовать увлажнитель воздуха.

К важным факторам для крепкого иммунитета, по ее словам, относятся режим дня, качественный сон и здоровое питание.

«Крепкий иммунитет — лучшая защита от инфекций. Здоровый сон, частые прогулки на свежем воздухе, физическая активность и сбалансированное питание способствуют укреплению организма и помогают ему бороться с вирусами. В детском рационе обязательно должны присутствовать продукты, богатые витаминами и минералами: свежие овощи и фрукты, кисломолочная продукция, рыба, мясо и зерновые культуры. Важно также избегать переутомления ребенка», — сказала Макарова.

Она добавила, что к эффективным мерам против гриппа также относится вакцинация.

10 марта главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов заявил, что в РФ фиксируется рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ.

Ранее сообщалось, что у четырехлетней девочки отнялись ноги на фоне гриппа.

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