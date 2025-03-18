Глава Росмолодежи назвал виновных в проявлении буллинга

Проблема буллинга детей в учебных заведениях и на улице связана прежде всего с поведением взрослых. Такое мнение высказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров в интервью ТАСС.

Гуров считает, что в стране нет такого, «что-то обострилось» в плане буллинга, поскольку какие-то формы травли в школах и во дворе присутствовали всегда.

«Эта проблема связана со взрослыми, не с детьми. Потому что буллинг появляется там, где взрослые это позволяют делать», — подчеркнул глава Росмолодежи.

Он пояснил, что при первых проявлениях травли на улице или в учебном заведении взрослые, родители и преподаватели, обязаны сказать, что «это не норма, так нельзя себя вести».

Гуров отметил, что самое страшное, когда педагоги сами начинают подтравливать учеников, например, ругая их за несделанное домашнее задание.

Чиновник привел пример из своего школьного опыта, когда учительница с издевкой начала при всех зачитывать строчки из личного дневника одной из новеньких учениц. Он отметил, что выступил в защиту своей одноклассницы, потому что поведение учителя ему показалось безобразием.

Ранее в Хабаровском крае мать добилась полмиллиона рублей от школы за буллинг ее ребенка.