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В Хабаровском крае мать добилась полмиллиона рублей от школы за буллинг ее ребенка

Компенсация в 500 тысяч рублей за буллинг взыскана со школы в Хабаровском крае
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

Мать получила компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей от школы в Хабаровском крае за буллинг своего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Отмечается, что восьмиклассница долго испытывала проблемы в общении со сверстниками в сельской школе в Хабаровском районе, ее обижали другие дети. Мать ребенка обращалась к директору учебного заведения и в местную администрацию, но они не поддержали ее, а нападки со стороны подростков продолжались. Тогда россиянка обратилась с иском в суд.

Местная прокуратура поддержала исковые требования женщины о возмещении морального вреда из-за бездействия директора школы. Хабаровский районный суд удовлетворил исковые требования матери девочки, с учебного заведения в ее пользу была взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 500 тысяч рублей.

Сообщается также, что во время рассмотрения дела по ходатайству прокурора было проведено психологическое исследование восьмиклассницы, которое показало, что буллинг плохо сказывается на ее успеваемости и здоровье.

Ранее в Госдуме заявили о массовости школьного буллинга.

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