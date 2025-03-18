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Учителя прокомментировали идею введения военной подготовки в российских школах

Учитель Казаков: в РФ не нужно вводить военную подготовку для пятиклассников
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Вводить военную подготовку в пятом классе не нужно, а что касается навыков оказания первой медицинской помощи, то нет ясности, кто и как будет учить этому маленьких детей. Об этом члены Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий и Дмитрий Казаков заявили НСН, комментируя соответствующую инициативу депутата Госдумы.

Напомним, накануне первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что после событий в Курской области детей нужно обучать оказанию первой медицинской помощи, действиям при воздушной атаке, а также для защите себя и своих близких. Если обучать этому с пятого класса, то население будет готово к любым действиям, к любым провокациям, подчеркнул он.

По мнению Луховицкого, все люди должны уметь оказывать первую помощь, однако непонятно, кто будет обучать этому маленьких детей в школах.

«Я не уверен, что можно разрешить ребенку накладывать своему товарищу повязку, это должны делать взрослые люди. Что же касается военной подготовки — в пятом классе дети и так с удовольствием играют в войну, пусть играют дальше», — считает он.

Казаков в целом одобрил инициативу депутата, но напомнил, что такие знания школьники уже получают на уроках «Основы безопасности и защиты Родины».

«По крайней мере, раньше в курсе ОБЖ часть программы была посвящена оказанию доврачебной медицинской помощи», — отметил он.

Ранее депутат раскритиковал идею ввести военную подготовку пятиклассников.

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