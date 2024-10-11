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Психолог назвала признаки эмоционального насилия в отношениях

Психолог Сафонова: контроль финансов может быть признаком эмоционального насилия

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DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Одним из главных признаков психологического насилия в отношениях является попытка партнера изолировать другого от друзей и семьи, чтобы установить контроль над жертвой и стать «хозяевами» ее жизни. Об этом «Москве 24» рассказала психолог Кризисного центра помощи женщинам и детям столичного департамента труда и социальной защиты населения Юлия Сафонова.

Кроме того, на это могут указывать постоянная критика и обесценивание, а также контроль, который может проявляться в постоянной слежке за финансами, предупредила эксперт. По ее словам, вербальные агрессоры могут использовать газлайтинг, когда партнер отрицает произошедшее и заставляет сомневаться в восприятии реальности.

«Эмоциональные качели, когда доброта и внимание, чередуются с агрессией и игнорированием, также указывают на нездоровые отношения. Вы можете ощущать себя словно на американской горке: когда в один момент вам кажется, что все идеально, в следующий миг вы чувствуете себя подавленным, возникают конфликты на ровном месте», — добавила Сафонова.

Автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский до этого рассказал «Газете.Ru», что люди, которые впервые узнают об абьюзивных отношениях, почти всегда могут привести пример из жизни своих знакомых и примеры, когда жертва, найдя силы выйти из отношений с одним тираном, тут же находит себе точно такого же партнера.

Ранее психолог объяснила, когда мы становимся абьюзерами.

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