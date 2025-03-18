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В Челябинской области закрыли участок дороги из-за паводка

Выезд на автодорогу из челябинской Аши закрыли из-за паводка

Участок автодороги из города Аши в Миньяр Челябинской области закрыли из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба миндортранса региона, передает РИА Новости.

Уровень воды поднялся в реке Сим, что стало причиной затопления участков дорог в городе.

«Временно перекрыт выезд на автодорогу АшаКропачево – Шарлаш на участке из Аши в Миньяр», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники МЧС, ГАИ, дорожные службы. Объехать закрытый участок можно по дороге: подъезд к городу Аша – автодорога М5 «Урал» – город Сим — жд станция Симская – Миньяр, отметили в ведомстве.

Накануне в миндортрансе сообщали, что в связи с резким повышением температуры окружающей среды и выпадением значительных осадков в южных и центральных районах Челябинской области началось обильное таяние снега. Переливы вод через проезжую часть автодорог наблюдиюатся в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах области.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области начало затапливать дома из-за паводка.

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