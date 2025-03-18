В Челябинской области начался паводок: затопило жилые дома

В Нагайбакском районе Челябинской области ночью 18 марта ситуация с паводками значительно ухудшилась. Об этом пишет Ura.ru.

В поселке Остроленский был открыт пункт временного размещения для жителей, чьи дома начали подтопляться. Это решение принял глава района Егор Тимофеев.

Обильное таяние снега и начавшийся дождь стали причиной обострения паводковой ситуации, объяснили в администрации. Глава района выехал в Остроленский в три часа ночи, где было принято решение о создании пункта временного размещения для пострадавших. Они также были открыты в Переселенческом поселении и Фершампенуазе.

Тимофеев поручил руководителям этих поселений проверить районы, подверженные риску затопления. В результате в ночное время были проведены обходы территорий для оценки уровня воды.

В водоеме Хрустальный, расположенном рядом с поселком Южный, уровень воды увеличился на 20 сантиметров. На автодороге, соединяющей Южный с Знаменкой, зафиксированы переливы воды в нескольких местах. Для контроля ситуации на этой дороге был установлен пост дорожной службы, пригнан «КамАЗ».

Уже сообщалось до этого, что из-за паводка подтопления произошли также в Брединском, Варненском, Нагайбакском, Сосновском, Троицком и Уйском районах области, что привело к проверкам прокуратуры.

Ранее в Башкирии 35 человек оказались заблокированы в термобанях из-за перелива реки.