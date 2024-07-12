Суд признал увольнение обвиняемой по делу о фейках педиатра Буяновой незаконным

Педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о ВС РФ, восстановлена на работе решением Тушинского районного суда. Об этом «Газете.Ru» сообщил ее адвокат Оскар Черджиев. Сама врач, которая находится в СИЗО, еще не знает об этом.

«Надежда сегодня восстановлена в своей прежней должности врача-педиатра. Суд также постановил взыскать с московской поликлиники 927 тыс. рублей – столько она потеряла из-за вынужденного прогула. Присудили моральный вред в размере 15 тыс. рублей. Это маленькая сумма, конечно — защита просила больше. Будут ли представители поликлиники обжаловать это решение, не ясно. Прокуратура была против удовлетворения нашего иска, но суд согласился с нашими доводами. Теперь осталось оправдательного по уголовному делу добиться», — сказал Черджиев.

В феврале 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение 67-летнего педиатра после публикации Mash, в которой вдова военного Анастасия Акиньшина рассказала, что во время приема Буянова якобы сказала ее семилетнему сыну, что его отец является «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама». Буянова эти высказывания отрицает.

2 мая уголовное дело Буяновой передали в Тушинский районный суд Москвы. Адвокат педиатра Оскар Черджиев сообщал, что следствие завершило расследование дела Буяновой и ужесточило предъявленное ей обвинение. Женщине может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее российские врачи потребовали освободить из СИЗО Надежду Буянову, которая обвиняется в распространении фейков о российской армии.