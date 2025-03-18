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В Череповце сотрудников переселили из хостелов в стройгородок после вспышки менингита

В Череповце после вспышки менингита работников стройки отселили
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Shutterstock/FOTODOM

В Череповце сотрудников завода, где, по данным СМИ, произошла вспышка менингококковой инфекции, перевезли из хостелов. Об этом «Газете.ru» сообщила представитель пресс-службы Череповецкого металлургического комбината со ссылкой на подрядчика.

После того, как более десяти сотрудников оказались в больнице, их перевезли из хостелов в строительный городок. Таким образом, в случае, если кто-то из них болен, никто из их соседей не подхватит заболевание.

На предприятие вызвали врача-инфекциониста, который осмотрит всех сотрудников и при необходимости обеспечит лечение.

До этого сообщалось о госпитализации 12 иностранцев, которые трудились на строительстве объектов завода.

По данным СМИ, у шести диагностировали менингит, у одного – менингит неуточненный, еще пять мигрантов оказались в больнице с ОРВИ. По состоянию на 17 марта четверых уже выписали.

Ранее фигуранты дела о заражении детей туберкулезом в Приморье получили срок.

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