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В школах появились материалы «Лиги безопасного интернета» о медиаграмотности

Мизулина: в школах будут обучать основам медиаграмотности
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина во время круглого стола «Наши дети в интернете: виртуальность и реальность» в Общественной палате РФ заявила, что в школах появились материалы лиги по медиаграмотности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мизулиной, дети проводят большое количество времени в школе, поэтому медиаграмотностью необходимо заниматься через школы.

«Мы достаточно много действий стараемся предпринимать в этой сфере, и сейчас уже наши все материалы «Лиги безопасного интернета» загружены в школьную среду, на те порталы, ресурсы, которыми пользуются учителя по всей стране», — поделилась она.

До этого Мизулина говорила, что в России нужно отменить рейтинг школ, потому что он способствует сокрытию насилия и других преступлений, которые происходят в образовательных учреждениях.

Глава «Лиги безопасного интернета» считает насилие одной из самых важных и серьезных проблем. Она также обращает внимание на другие важные вопросы, среди которых — система государственной итоговой аттестации в школах.

Ранее сообщалось, что в Рособрнадзоре планируют разрешить родителям присутствовать на досмотре школьников перед ЕГЭ.

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