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СК обнародовал подробности убийства ВСУ двух женщин в Курской области

СК рассказал об убийстве боевиками ВСУ беременной в Курской области

Следственный комитет (СК) России установил обстоятельства убийства украинскими военнослужащими двух женщин в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, ее слова приводит Telegram-канал ведомства.

По ее словам, в рамках расследования дела о террористическом акте было установлено, что в августе 2024 года бойцы ВСУ целенаправленно обстреляли две гражданские машины. В автомобилях находились члены семьи, которые пытались эвакуироваться из села Куриловка в Курской области. В результате обстрела погибла беременная женщина.

Вторая трагедия произошла в феврале этого года в селе Погребки Суджанского района. Украинские военные нашли в подвале дома семейную пару, бросили к ним гранату, после чего расстреляли женщину в присутствии мужа.

«Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этим преступлениям», — заявила Петренко.

До этого бывший глава Суджанского района Александр Богачев сообщил, что тело 24-летней беременной Нины Кузнецовой, которую убили бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первый день вторжения в Курскую область, нашли в Суджанской центральной районной больнице в селе Гончаровка. По его словам, опознать девушку удалось по татуировке.

Ранее жители курского села рассказали, что больше полугода прятались от ВСУ с младенцем на руках.

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