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Рецидивист пригласил знакомую из интернета на первое свидание и надругался

В Петербурге женщина заявила об изнасиловании на первом свидании
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 32-летняя женщина обвинила в изнасиловании мужчину, с которым пошла на первое свидание. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказала сама женщина, недавно она познакомилась с 43-летним мужчиной по имени Владимир в интернете. Пара решила прогуляться по городу, однако в этот же день мужчина пригласил возлюбленную к себе в гости.

Вместе с новым знакомым пострадавшая поехала в квартиру на Комендантском проспекте, где Владимир надругался над ней. После этого мужчина отвез ее домой на машине.

«Женщина медлить не стала и сразу же сообщила обо всем в дежурную часть, продиктовав номер автомобиля», – сообщается в публикации.

Подозреваемого задержали, в его отношении составили протокол. Выяснилось, что с 2001 года он не раз привлекался к уголовной ответственности по разным статьям, включая статьи о грабеже, краже и наркотики.

Ранее в Краснодаре рецидивист надругался над ребенком, пообещав показать собаку.

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