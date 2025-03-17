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В Краснодаре рецидивист надругался над ребенком, пообещав показать собаку

В Краснодаре мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал
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Shutterstock

В Краснодаре суд вынес приговор 35-летнему мужчине, который изнасиловал малолетнюю девочку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, уроженец Брянской области пообещал ребенку показать собаку и под этим предлогом привел домой, где изнасиловал. Была ли девочка знакома с преступником, не уточняется.

При этом за подобное преступление он уже привлекался к ответственности ранее. В прошлом его осудили на 13 лет, которые мужчина провел в колонии строгого режима. Из мест лишения свободы он освободился за год до инцидента.

В этот раз суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии особого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Мужчина также пройдет принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее в Москве мигрант обвинил россиянку в надругательстве после застолья.

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