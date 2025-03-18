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В Югре вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Прокуратура: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Югре, пострадавших нет
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Telegram-канал Уральская транспортная прокуратура

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Югре, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Сегодня утром при выполнении контрольного полета на территории аэродрома Советский вертолет Ми-8 ООО «Газпромавиа» совершил жесткую посадку <...> По данному факту Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту вертолета не было пассажиров, экипаж не пострадал.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Ставрополе пилот был вынужден сажать неисправный вертолет санитарной авиации горизонтально, как самолет, причем ему удалось это сделать лишь с 10-й попытки.

Когда пилот осознал, что приземлиться обычным для вертолета вертикальным способом невозможно, то решил сажать судно горизонтально, как это обычно делают самолеты. Ему потребовалось 10 попыток, прежде чем посадил машину на специально подготовленную пену. Посадка оказалась жесткой, однако обошлось без пострадавших.

Ранее в Ставрополе началась доследственная проверка после аварийной посадки вертолета.

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