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Девушка сорвалась с 15-метровой скалы в Крыму

В Крыму спасли девушку, которая сорвалась со скалы

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Телеграм-канал МЧС Севастополя

В Крыму спасли девушку, которая сорвалась со скалы на горе. Об этом сообщает МЧС по региону.

По информации министерства, инцидент произошел 6 ноября на горе Челеби-Яурн-Бели. Сотрудникам экстренных служб поступило сообщение о том, что девушка сорвалась с высоты.

Прибывшие на место сотрудники аварийно-спасательной части обнаружили пострадавшую на отвесном участке скалы. Они спустились к девушке при помощи альпинистского снаряжения и подняли ее наверх, используя лебедку.

Сотрудники экстренных служб передали пострадавшую бригаде медиков для дальнейшей госпитализации. Подробной информации о состоянии девушки не поступало. Известно, что она упала с высоты в 15 метров.

До этого туриста с приступом аппендицита эвакуировали с горы в Челябинской области. 23-летний мужчина жаловался на острые боли в области живота и не мог самостоятельно передвигаться.

Ранее в Петербурге упавший на двухлетнюю девочку шкаф отправил ее в реанимацию.

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