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Рестораны в Китае продают мясо лис и енотов под видом говядины и баранины

OC: в Китае рестораны подают людям мясо енотов и лис, выдавая за баранину и говядину
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Shutterstock

Китайские рестораны продают мясо лис и енотов под видом говядины и баранины, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, журналистское расследование издания The Paper выявило масштабную коммерциализацию «поддельного мяса» в Китае. Мясо лис и енотов, выращенных для производства меха, продается в ресторанах как говядина, баранина или крольчатина.

По данным издания, в регионах, известных производством меха, таких как Таншань, Хэбэй, Вэйфан, Линьи и Шаньдун, фермы перепродают туши лис и енотов, удаляя у них перед этим внутренние органы и подкожный жир. Некоторые продавцы даже обрабатывают мясо — тушат или жарят его перед заморозкой, чтобы затруднить идентификацию.

Эксперты предупреждают, что такое мясо представляет серьезную угрозу для здоровья. Животные, выращенные ради меха, получают гормоны и лекарства, а также могут быть переносчиками опасных микроорганизмов.

Несмотря на то, что продажа такого мяса запрещена китайским законодательством, фермы продолжают реализовывать его как частным ресторанам, так и через онлайн-платформы. Стоимость такого продукта составляет около $2 за три кг.

Ранее владелец сети ресторанов в Китае распределил праздничную выручку между всеми работниками.

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