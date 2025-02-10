Владелец сети ресторанов в Китае распределил праздничную выручку между всеми работниками

Сеть закусочных Qilichuan Hotpot Restaurant в Китае заработала за время празднования китайского Нового года 532 тыс. юаней. Владелец распорядился отдать выручку всем работникам, которые обслуживали гостей в этот период, сообщает South China Morning Post.

31 января сотрудники ресторана Qilichuan Hotpot Restaurant в городе Суйнин, провинция Сычуань, получили щедрую премию и попали в заголовки китайских газет. Владелец сети Хуанг Хоуминь заявил, что это была давняя традиция, а не «рекламный трюк». По словам Хуанга, восемь его филиалов за три дня сделали продажи более чем на 1 млн юаней (около 13,3 млн руб. — прим. ред.).

«Сумма в 532 тысячи юаней была получена после вычета стоимости ингредиентов и рабочей силы. Мы не учитывали арендную плату и коммунальные услуги за три дня», — рассказал он.

Всего в его компании работает более 200 сотрудников, но некоторые взяли на время праздника отгулы, поэтому право на внеочередную денежную выплату получили около 140 человек. Бизнесмен пояснил, что сумма премии определялась соответствии с доходами каждого филиала. При этом самый высокооплачиваемый менеджер заработал 17,9 тыс. юаней, а самые низкооплачиваемые сотрудники — от 600 до 700 юаней.

Пользователи соцсетей похвалили мистера Хуанга за добросовестность и заботу о сотрудниках, а также пожелали процветания его бизнесу.

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