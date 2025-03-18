Садоводы рассказали, какие работы нужно провести на даче в марте

В марте дачникам важно провести уборку сада, снять зимнюю защиту растений и выполоть сорняки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Помимо этого, они рекомендуют внести в почву органические удобрения, чтобы насытить ее питательными веществами. По их словам, важно также подрезать деревья. В начале весны можно заняться уходом за розами и срезать их, чтобы поддержать рост и восстановление.

«В марте выпускают в домашний или тепличный посев томаты, перцы, сельдерей и зелень. Также можно посадить шпинат, петрушку, пастернак, морковь, лук. Во второй половине марта начните с посадки ярового чеснока и лука-шалота», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что в марте на балконе можно посадить петунию, которая будет цвести с июня до первых заморозков. По их словам, это растение любит солнечный свет и обильный полив. Кроме того, на северной стороне можно высадить бегонию, которая цветет с мая по октябрь. Она требует регулярного полива и хорошо дренированной почвы.

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