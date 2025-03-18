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Садоводы рассказали, как вырастить шелковицу в горшках

Pravda.Ru: шелковицу можно высадить в горшках
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Карликовые сорта шелковицы можно вырастить в горшках, для этого можно использовать контейнер объемом не менее 30 литров с дренажными отверстиями. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

Они уточнили, что для этой цели стоит использовать плодородную, хорошо дренированную почву с добавлением компоста. Горшок после посадки растения нужно разместить в солнечном месте.

«Регулярно поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, и подкармливайте его комплексными удобрениями в период вегетации. <...> Проводите ежегодную обрезку ранней весной, удаляя слабые и поврежденные ветви, чтобы стимулировать рост и плодоношение», — отметили в сообщении.

Садоводы также посоветовали пересаживать дерево в свежую почву каждые два или три года.

Ученый-агроном Инна Бывальцева до этого говорила, что в небольшом саду на дачном участке можно высадить кустарники, лучше всего для этой цели подойдет весенне- и летнецветущая спирея. Она уточнила, что весеннецветущие — это спирея серая «Грефшайн». Потом начинает цвести «Вангутта», продолжила эксперт.

Ранее дачникам рассказали, как получить хороший урожай томатов.

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