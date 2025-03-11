Мужчина утверждает, что получил пулю в бедро из-за собаки, случайно нажавшей на курок

В США пес случайно выстрелил в своего хозяина из брошенного на кровати пистолета

Американец утверждает, что собака случайно выстрелила в него из пистолета, пока он лежал на кровати. Об инциденте сообщает People.

В пресс-релизе департамента полиции Мемфиса, штат Теннесси, говорится, что стражи порядка прибыли на место происшествия незадолго до 4:00 утра в понедельник, 10 марта.

Хозяин дома заявил о «случайном ранении» и рассказал, что лежал с партнершей в постели, когда его собака запрыгнула на кровать, застряла лапой в спусковой скобе и в итоге нажала на курок.

Пуля угодила в верхнюю часть левого бедра мужчины, его состояние на момент госпитализации оценили как «не критическое».

В одной из комнат офицеры обнаружили стреляную гильзу, однако найти само оружие им не удалось. Предположительно, его забрала с собой подруга пострадавшего. Обстоятельства инцидента уточняются.

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