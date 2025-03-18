По делу о пожаре в клубе в Северной Македонии проходят 20 подозреваемых

По делу о пожаре в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии проходят 20 подозреваемых. Среди них экс-министр и некоторые другие бывшие госслужащие, сообщил глава МВД Панче Тошковски, передает ТАСС.

«Общественность придет в ужас, когда впервые увидит, что причиной этого беззакония снова стали взяточничество и коррупция. Документы были выданы вопреки всем правилам. Коррупция разрушила Македонию», — сказал он.

В ночь на 16 марта в ночном клубе в Кочани в Северной Македонии, где проходила музыкальная вечеринка под названием «Пулс» (Пульс), начался пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование пиротехники во время выступления группы ДНК.

В МВД Северной Македонии заявили, что на концерте присутствовали 1,5 тысячи человек. По информации ведомства, в результате трагедии не выжили не менее 50 человек.

Глава минздрава Северной Македонии Арбен Таравари сообщил, что в больницах лечение проходят 118 человек, которые пострадали при пожаре. По словам министра, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

Ранее Греция приняла на лечение часть пострадавших при пожаре в Северной Македонии.