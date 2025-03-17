Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьник из-за оценки по ЕГЭ позволил мошенникам забрать из сейфов семьи 15 млн рублей

В Москве школьник хотел хорошую оценку по ЕГЭ и лишился 15 млн рублей
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Московский школьник поверил мошенникам и дважды позволил им забрать деньги родителей. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, 17-летнему подростку аферисты сообщили, что он получил неудовлетворительную оценку по ЕГЭ, однако эту проблему якобы можно было решить.

В результате молодой человек впустил неизвестных в квартиру. С помощью инструментов они вскрыли сейф и забрали две тысячи долларов (170 тысяч рублей) и золотые часы.
Спустя некоторое время он снова пустил в квартиру аферистов, они взломали сейф и забрали 15 миллионов рублей.

«Незнакомцы, которых он впускал в жилища, не скрывали свои лица и работали без перчаток. Однако из-за тяжелого психологического состояния парень не может вспомнить их приметы», – сообщается в публикации.

После произошедшего школьнику понадобилась помощь медиков из-за шокового состояния.

Ранее в Севастополе 23-летний мужчина отдал 6,5 миллиона рублей мошенникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами