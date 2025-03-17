Школьник из-за оценки по ЕГЭ позволил мошенникам забрать из сейфов семьи 15 млн рублей

Московский школьник поверил мошенникам и дважды позволил им забрать деньги родителей. Об этом сообщает «Сапа».

По данным Telegram-канала, 17-летнему подростку аферисты сообщили, что он получил неудовлетворительную оценку по ЕГЭ, однако эту проблему якобы можно было решить.

В результате молодой человек впустил неизвестных в квартиру. С помощью инструментов они вскрыли сейф и забрали две тысячи долларов (170 тысяч рублей) и золотые часы.

Спустя некоторое время он снова пустил в квартиру аферистов, они взломали сейф и забрали 15 миллионов рублей.

«Незнакомцы, которых он впускал в жилища, не скрывали свои лица и работали без перчаток. Однако из-за тяжелого психологического состояния парень не может вспомнить их приметы», – сообщается в публикации.

После произошедшего школьнику понадобилась помощь медиков из-за шокового состояния.

Ранее в Севастополе 23-летний мужчина отдал 6,5 миллиона рублей мошенникам.