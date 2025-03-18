Мошенники придумали новую схему с обманом студентов, в которой учащимся от лица Минобрнауки предлагают получить стипендию, подтвердив данные на портале «Госуслуги». Об этом сообщили ТАСС в компании R-Vision.

Эта схема предполагает отправку через соцсети неактивной ссылки на подтверждение «Госуслуг». После чего жертве предлагают помощь в авторизации, прося пароль и утверждая, что логин у них уже есть.

«В результате жертве может прийти официальная SMS от банка о том, что на ее имя открыт кредит», — заявили специалисты.

Кроме того, студентов могут попытаться обмануть от лица деканатов. О таком способе стало известно в декабре 2024 года, когда мошенники начали обзванивать студентов, зарегистрированных на портале «Современная цифровая образовательная среда» Минобрнауки. Студентам предлагают пройти тестирование или подтвердить учетную запись на «Госуслугах», чтобы продолжить обучение.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники начали под видом сотрудников управляющей компании звонить жильцам и предлагать пересчитать квартплату.

Ранее сообщалось, что в ОП опасаются негативных последствий при введении биометрии для авторизации на сайтах.