В Иркутске мужчина с сайта знакомств избил женщину на первом свидании

В Иркутске мужчину задержали за избиение женщины на первом свидании

В Иркутске мужчину подозревают в попытке обокрасть новую знакомую. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, подозреваемый нашел пострадавшую в интернете, и, спустя некоторое время, женщина пригласила его к себе в гости.

На встрече между ними произошла ссора. В результате гость избил женщину.

«Умыслом мужчины было не совместное времяпровождение, а хищение всех средств с ее банковского счета – 110 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Женщина обратилась в полицию, подозреваемого оперативно задержали, им оказался 37-летний житель Братска, который ранее девять раз привлекался к ответственности за имущественные преступления.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о разбое.

До этого в Амурской области 35-летний машинист пострадал из-за новой знакомой из интернета. Мужчина стал переписываться с девушкой по имени Юлия, которая в какой-то момент предложила ему дополнительный доход.

В результате машинист стал «инвестором» одной из платформ, и, получив первый заработок, взял кредит в размере 3,4 миллиона рублей. Вывести деньги снова не удалось.

Ранее женщина обманула десятки мужчин, притворившись их девушкой и попросив взять ипотеку.