«Юлия» с сайта знакомств оставила бульдозериста из Амурской области без денег

В Амурской области мужчина остался без денег после знакомства в сети

В Амурской области мужчина отдал мошенникам взятые в кредит деньги после знакомства с девушкой в сети, новая знакомая убедила его заняться инвестициями. Об этом сообщает УМВД региона.

35-летний машинист бульдозера познакомился на одном из сайтов с девушкой, она представилась Юлией и предложили мужчине получить дополнительный доход. Не имея опыта в этой сфере, потерпевший согласился, после чего был перенаправлен к так называемым «финансистам».

Россиянин внес небольшую сумму на инвестплатформу и получил на карту доход в сумме 12 тысяч рублей. Намереваясь получить больший доход, мудчина оформил два кредита на общую сумму 3,4 млн рублей и перевел средства на указанные лжеброкерами реквизиты.

В приложении отображался рост «прибыли», однако при попытке вывести деньги выяснилось, что счета заблокированы. Преступники потребовали привлечь третьих лиц для обналичивания средств, после чего мужчина осознал, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее пара пенсионеров из Читы отдала мошенникам 14 млн рублей.