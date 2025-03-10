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Названы правила, которые помогут навести порядок на кухне

Pravda.Ru: уборка ненужной посуды поможет навести порядок на кухне
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PrimeLensCrafter/Shutterstock/FOTODOM

Уборка всех лишних предметов поможет навести порядок на кухне и оптимизировать пространство. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, они рекомендуют избавиться от ненужной посуды и других кухонных принадлежностей. Кроме того, важно выделить каждому предмету свое место и убрать редко используемую посуду на верхние полки, а часто используемые предметы — в зону быстрого доступа. Кружки, по их словам, можно убрать по методу японских организаторов.

«Расставьте кружки по кругу, сначала уложив стопкой блюдца, а затем аккуратно расположив чашки сверху. Это не только экономит место, но и выглядит эстетично», — добавили в сообщении.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что многофункциональная техника, достаточное количество зон хранения, а также разносценарное освещение — те решения, которые позволят грамотно оформить даже небольшую кухню.

Ранее россиянам назвали простой способ удаления жирных пятен на кухне.

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