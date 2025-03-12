Россиянам рассказали, что делать, если выплата пенсии задерживается

При задержке пенсии россиянам нужно убедиться, не совпадает ли дата выплаты с выходными или праздниками. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Прежде чем предпринимать действия, уточните дату выплаты. Необходимо убедиться, что она не совпадает с выходными или праздниками. Лучше подождать несколько дней. Как правило, проблемы с задержанными средствами решаются в срок до одной недели. Также убедитесь, что банковская карта активирована и соответствует требованиям для подобных выплат. Если по истечении семи дней ситуация не решилась, первым делом нужно обратиться в банк и взять распечатку, которая подтверждает, что в установленную дату начисления пенсии не произошло (в отделении вашего банка получите отчет об операциях)», — отметила сенатор.

После этого она посоветовала обратиться в Социальный фонд с заявлением. По словам сенатора, в фонде обязаны рассмотреть обращение, устранить проблемы с переводом и обязательно разъяснить причину задержек, если они объективны.

Сенатор уточнила, что Соцфонд рассматривает жалобы в течение месяца. В случае, если решения получить не удалось, сенатор посоветовала направить жалобу в банк или прокуратуру.

«Жалоба подается в свободной форме. Также можно воспользоваться бесплатной юридической помощью. В Центрах защиты прав граждан мы помогаем людям со всего региона, в том числе в подобных ситуациях. Если от этих трех инстанций отсутствует реакция на жалобу или вас не устраивает решение проблемы, следует обращаться в суд по месту нахождения Соцфонда. Иск лучше составлять по образцу из интернета или при помощи юриста», — сказала сенатор.

По ее словам, единого образца жалобы на задержку пенсии нет, и четких требований к оформлению не установлено. Епифанова рекомендовала ориентироваться на закон «О порядке рассмотрения обращений граждан». Согласно ему, в заявлении нужно прописать орган, в который обращаются, ФИО заявителя, телефон, домашний адрес, суть претензии, требования с отсылкой к законам, дату обращения и подпись.

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