«Интоксикация и вздутие»: россиян призвали правильно выходить из поста

В первые дни после Великого поста важно питаться правильно, чтобы не навредить здоровью. Организм постящихся успевает перестроиться, в нем снижается количество компонентов, которые отвечают за переваривание пищи животного происхождения, а также уменьшается число ферментов. Поэтому резкий переход к обычному режиму может стать ударом по ЖКТ, предупредила в беседе с RT врач-диетолог Елена Соломатина.

Организм постящихся настраивается на усвоение растительной пищи. Завершается пост Пасхой, и многие ошибочно думают, что в честь праздника можно позволить себе все, что угодно, отметила врач.

«Но организм же никто не предупреждает, что он отдыхал, можно сказать, а тут его заставляют работать, при этом значительно сильнее. Поэтому организм может получить травму», — пояснила она.

Если сразу начать питаться животной пищей, то поджелудочная железа может не справиться, из-за чего начнется обострение уже имеющегося заболевания, а это грозит госпитализацией. Причем обостриться могут даже сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Также из возможных последствий Соломатина назвала интоксикацию и вздутие.

Избежать этого можно, если выходить из поста постепенно. В первый день рацион должен быть легким для усвоения. Так, в него рекомендуется включить творог, кисломолочные продукты, половину яйца. Остальные продукты следует оставить постными. На второй день, по словам диетолога, уже можно съесть целое яйцо, сырники, запеканку. И только к третьему дню допускается включение в рацион курицы, рыбы, индейки и кролика. Добавлять трудноперевариваемое мясо можно лишь в последующие дни, и желательно не в жареном, а в тушеном или запеченном виде, заключила врач.

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