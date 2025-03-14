Врач назвал два продукта, которые всегда должны стоять в холодильниках у россиян

Современные продукты в большинстве своем содержат много консервантов, поэтому важно поддерживать микрофлору кишечника с помощью пробиотиков. Для этого в холодильнике всегда должны быть квашеная капуста и кефир, которые способствуют здоровью ЖКТ, рассказал врач-диетолог Павел Ивакин Общественной Службе Новостей.

«Не забывайте применять жидкие пре- и пробиотические способы коррекции питания. Такие продукты, как кефир, квашеная капуста, должны лежать на самой ближней полке холодильника. Ну и конечно – пробиотики. Лучше жидкие - они эффективнее. В пробиотиках должны быть бифидобактерии», — подчеркнул врач.

Он подчеркнул, что именно пробиотики восстанавливают структуру микрофлоры, которая у каждого человека индивидуальна, активируя таким образом «триггер восстановления» для всего организма в целом. Регулярное потребление пробиотиков влияет на микробиом, а он, в свою очередь, определяет уровень веса, внешний вид, работу мозга.

Важную выделительную функцию в организме выполняют также легкие, кожа и почки, напомнил Ивакин. По его словам, жесткие диеты, применение слабительных, клизмы и прочие меры могут нанести им огромный вред. Например, соковая диета не только разъедает эмаль зубов, но и слизистую желудка. Важно не голодать, не ограничивать потребление воды и не увеличивать его слишком сильно, так как все это вызывает электролитные нарушения и сильно бьет нагрузку по почкам, заключил диетолог.

До этого австралийские ученые выяснили, что пробиотические добавки и продукты с пробиотиками влияют на умственные способности взрослых людей. Обычно они содержатся в йогурте, кефире и другой ферментированной еде, а также существуют в виде препаратов. Они дают скромное, но значимое улучшение памяти — одной из главных функций мышления, отвечающей за удержание внимания и обработку информации.

Ранее фармацевт рассказал, как правильно принимать пробиотики для пищеварения.