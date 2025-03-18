Политолог отметила темпы развития Крыма и Севастополя после воссоединения с Россией

С воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошло 11 лет, но отношение людей к этому событию совершенно не изменилось. Об этом в преддверии праздника, который отмечается 18 марта, рассказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

По ее словам, тогда это переживалось как сакральный, поворотный и исторический момент.

«Как раз сегодня вспоминала, как я была в Крыму через месяц после воссоединения, и какая там царила атмосфера абсолютного ликования и эйфории. Буквально было такое ощущение, что каждый встреченный человек хочет радоваться и обниматься», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что в тот исторический момент удивительным образом сошлись звезды, и президент России Владимир Путин проявил политическую волю.

«Глава государства проявил большую дальновидность, и сами люди смело проголосовали за то, чего они хотят. Тогда сложилась действительно уникальная ситуация, которой, к счастью, все мы воспользовались. И вот прошло 11 лет, и люди по-прежнему относятся к этому так же, как тогда», — добавила Федорова.

По ее мнению, крымчане тогда получили будущее вместе с Россией, свободу жить так, как они хотят, говорить на русском языке, а также возможность строить свое будущее и свои карьеры в России.

«Конечно, радикально изменилось положение дел в Крыму за эти годы. Я уже не говорю даже про то, насколько там вырос валовый региональный продукт. Там были обращены вспять процессы деградации, то есть по-настоящему наконец-то начали вкладываться в инфраструктуру, например, аэропорты, дороги, объекты социальной инфраструктуры и так далее», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что сейчас Крым сложно узнать, так как он переживает расцвет туристической отрасли, виноделия и многих других отраслей.

«Куда ни посмотри, на самом деле все расцвело и заколосилось. Важность этого события трудно переоценить, потому что тогда весь мир как будто бы вздрогнул и посмотрел на то, какие беспрецедентно смелые вещи можно делать. Но при этом, с другой стороны, ничего удивительного в том, что это произошло, нет, потому что крымчане хотели быть с Россией. И в этом смысле это, конечно, восстановление исторической справедливости», — сказала Федорова.

При этом она подчеркнула, что Запад и глобальный Юг де-факто признают Крым неотъемлемой частью России.

«Сейчас только абсолютные маргиналы могут говорить о том, что Крым не российский. Это часть какого-то абсолютно пограничного маргинального дискурса, который всерьез воспринимать невозможно. И с каждым годом людей с таким мнением все меньше и меньше», — заключила политолог.