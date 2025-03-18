Россиянам назвали главные признаки пневмонии

Одними из главных признаков пневмонии являются боли в грудной клетке и слабость. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, при воспалении легочной ткани могут также появляться интоксикация и одышка. Врач уточнила, что эта болезнь необязательно сопровождается высокой температурой тела.

«Сильной лихорадки может и не быть. Температура бывает и субфебрильная (37–38 градусов). Пневмония может протекать резко или так вяло, что человек не чувствует себя здоровым, но при этом не понимает, что с ним происходит», — отметила Романенко.

Специалист добавила, что при появлении этих симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы получить необходимое лечение. Пневмония может спровоцировать кислородное голодание в организме и развитие сердечно-сосудистых осложнений, предупредила она.

Педиатр, детский пульмонолог «СМ-Клиника» для детей Анна Миронова до этого рассказала «Газете.Ru», что одним из самых тревожных и опасных симптомов при пневмонии у детей может быть проявление дыхательной недостаточности: появление одышки (чувство нехватки воздуха), «тяжелого» или «кряхтящего» дыхания, раздувание крыльев носа, учащение дыхания.

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