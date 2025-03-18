Врач назвал главную причину появления акне

Главной причиной появления акне является генетически опосредованный воспалительный процесс, который запускается в определенный момент жизни человека. Об этом kp.ru рассказал главврач клиники доказательной медицины в сфере дерматологии и косметологии, научно-медицинский просветитель, врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.

По словам эксперта, его можно назвать врожденной генетической особенностью, которая заключается в особом расположении и плотности сальных желез, а также их работе. Врач уточнил, что заболевание чаще всего запускают или усугубляют гормональные колебания.

«Поэтому в большинстве случаев акне дебютирует у подростков. Во взрослом возрасте утяжелять течение угревой сыпи у девушек может синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Он действует, как подбрасывание дров в огонь. То есть именно усугубляет акне, но не является первоначальной причиной», — сказал Быканов.

Кроме того, усугубить акне могут алкоголь, курение и стресс.

Врач-дерматолог, врач-трихолог «СМ-Косметология» София Белаш до этого рассказала «Газете.Ru», что с приходом весны многие люди сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем кожи. В частности, одно из наиболее распространенных явлений — это весеннее обострение акне.

Ранее врачи предупредили об опасности средств от акне для беременных женщин.