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В Госдуме заявили о массовости школьного буллинга

Депутат Бессараб: проблема буллинга уже имеет массовый характер
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Старшеклассников необходимо привлекать к выявлению школьного буллинга, поскольку он уже носит массовый характер. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

«Я думаю, что идея достаточно новая или же хорошо забытая старая, поскольку и раньше в воспитательных процессах использовалась такая методология, когда привлекается старший ученик с тем, чтобы не допустить каких-то разногласий между младшими», — сказала парламентарий.

Она выразила мнение, что этот вопрос требует внимания и его необходимо обсуждать с родительскими комитетами и школьным сообществом. По словам Бессараб, проблема буллинга давно назрела и ее нужно решить.

В январе этого года стало известно, что законопроект о борьбе с буллингом в школах, который депутаты ГД готовят к вынесению, даст определение понятию травли. Под травлей подразумевают систематические действия, приведшие к физическим или психологическим последствиям и умалению достоинства посредством агрессии. Кроме того, в законопроекте раскроют понятие «организатор травли».

Ранее «Газета.Ru» выясняла, какое наказание грозит школьным хулиганам.

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