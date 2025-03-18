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На Урале знакомые приютили роженицу и забрали ребенка против ее воли

В Арамиле знакомые отняли у матери новорожденного ребенка
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Depositphotos

В Свердловской области женщина едва не лишилась ребенка. Об этом сообщает член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Кристина Якушева.

Инцидент произошел в Арамиле. Как рассказала женщина, местная жительница оказалась в сложной жизненной ситуации, так как возлюбленный выгнал ее из дома, а родных у девушки не было.

В какой-то момент девушку приютила знакомая, в доме она жила вместе с мужем и двумя детьми. После рождения девочки семья стала уговаривать мать отказаться от ребенка, так как якобы органы опеки все равно заберут младенца из-за того, что у девушки нет жилья.

Девушка связалась с депутатом, они договорились о встрече и переезде в Екатеринбург. Однако в назначенный день родительница вышла к депутату без ребенка, сказав, что семья девочку не отдает.

«Мои просьбы вернуть ребенка матери и вежливые попытки вразумить семью через окно, что мы живем в правовом государстве, законы которого обязаны соблюдать все, разбились о фразу: «Слушай, ты короче свой рот погнанный закрой и пошла вон», – поделилась Якушева.

После приезда полиции семья ребенка отдала. Сейчас девушке оказывают необходимую поддержку.

Ранее в Тюмени мать пыталась обменять истощенного младенца на бутылку водки.

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