«Эти голоса доводили его 8 лет». В Нижнем Новгороде школьник напал с ножом на одноклассников

Напавшего с ножом на одноклассников в Нижнем Новгороде школьника задержали

В Нижнем Новгороде подросток напал на одноклассников прямо на уроке русского языка. Мальчики находятся в больнице с ножевыми ранениями. Нападавший беспрепятственно покинул школу, пробежав мимо охранника, но вскоре был задержан. По словам школьников, подросток резко изменился в последнее время, покрасил волосы в белый цвет и стал необщительным. Пострадавшие подростки, по словам одноклассников, задирали и унижали его.

Ученик школы №117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода, ранее подвергавшийся буллингу со стороны других подростков, принес в учебное заведение нож и напал на одноклассников.

В результате нападения пострадали два подростка 2010 года рождения. У одного из них ранение в шею, у второго — в живот.

Оба мальчика сейчас находятся в больнице. В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода сообщили, что жизни детей вне опасности.

По информации издания Baza, конфликт между учениками начался на уроке русского языка. Одноклассники якобы сказали мальчику «что-то неприятное». Тот набросился на них, ударил ножом и сбежал.

Спустя некоторое время нападавшего обнаружили на опоре ЛЭП в лесополосе: он пытался там спрятаться от правоохранителей. Подростка задержали.

Охранник школы №117 рассказал местному порталу NewsNN, что ученик беспрепятственно пронес оружие в класс, так как на входе в учебное заведение не было металлоискателя, а рамка на входе вышла из строя.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку.

«Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту получения учащимися образовательного учреждения в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода травм вследствие конфликтной ситуации между ними. Для установления всех обстоятельств происшествия в школу выехал прокурор Сормовского района Михаил Кузнецов», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты проверят условия, в которых происходил учебный процесс, а также дадут оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

СК России сообщил, что по факту нападения на детей возбуждено уголовное дело.

Многолетний буллинг

Как рассказали изданию Baza ученики класса, где учился нападавший, мальчик был «классическим тихоней». У него не было друзей и с ним практически никто не общался.

Другие дети утверждают, что ранее подросток был более дружелюбным, но в последнее время произошли сильные изменения.

«Он в принципе был общительный. Но примерно два месяца назад он покрасил волосы в белый цвет и перестал вообще со всеми общаться. Раньше мы хорошо с ним дружили», — сказал один из учеников.

После нападения подросток позвонил родственникам и сказал, что «эти голоса доводили его восемь лет и сегодня довели окончательно» . Говорил ли он о своих одноклассниках или каких-то других голосах — неизвестно.

Зачинщиков конфликта другие ученики описывают с положительной стороны.

«Они сами по себе хорошие ребята, но устраивали словесные перепалки», — поделился один из школьников.

При этом ссоры между ними и нападавшим случались регулярно.

«Словесная перепалка была, его унижали. Ссоры были постоянно, каждый день. И в тот момент, когда произошло нападение, тоже была ссора», — рассказывают дети.

По словам очевидцев, увидев нож в руках одноклассника, ученики выбежали из класса. Они успели сообщить охраннику о ЧП, однако тот поздно отреагировал и не успел задержать нападавшего.

«Илюха, проснись, вставай, там наших режут», — крикнули дети.

«Я застал момент, когда они выбежали, два раненых. У одного была рана в шее. Он держался за шею и кричал: «Скорую вызывайте!» А у второго была очень сильная колотая рана в животе. У него сильно текла кровь по всей спине», — вспоминает ученик школы, сидевший в этот момент на лавочке у выхода из здания.

Следом за одноклассниками выбежал и нападавший. Его никто не стал останавливать, он спокойно скрылся с места происшествия.

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