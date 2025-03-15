Водителям рассказали, когда нужно менять автомобильную зимнюю резину

Минтранс: менять зимнюю резину можно при среднесуточной температуре не ниже +5

Менять автомобильную резину с зимней на летнюю можно, когда температура воздуха достигнет +5 градусов. Об этом сообщает Минтранс России в своем Telegram-канале.

«Календарная весна уже наступила, но погода все еще переменчива. Не спешите менять резину, пока среднесуточная температура не достигнет минимум +5 градусов», — говорится в сообщении.

По информации источника, в регионах России местные власти могут самостоятельно установить срок замены резины, а информацию об этом можно получить в Госавтоинспекции.

Также в Минтрансе предупредили, что ранняя смена покрышек может привести к ДТП, поэтому менять резину нельзя до установления стабильной температуры.

До этого сообщалось, что в России в январе 2025 года средняя стоимость на перевозку грузов автотранспортом снизилась на 7%. В 2024 году средняя ставка на перевозки по стране была на уровне 69,6 рублей за километр, что на 8% больше, чем в 2023 году, при этом в этот год был отмечен аномальный рост тарифов.

Ранее рассказали, как защитить автомобиль с помощью аксессуаров.