Гарвард решил давать бесплатное обучение студентам из семей с доходом менее $200 тыс.

Гарвардский университет, входящий в Лигу плюща, объявил, что предлагает бесплатное обучение большему числу студентов. Учреждение присоединилось к другим университетам в США, решившимся на такой шаг, подчеркивает The Guardian.

В объявлении Гарварда говорится, что обучение в бакалавриате в учебном заведении в Кембридже, штат Массачусетс, будет бесплатным для студентов из семей, чей годовой доход составляет $200 тыс. или меньше. Университет также покроет расходы на питание, жилье, медицинскую страховку и транспортные расходы для студентов из семей с годовым доходом $100 000 или меньше.

Отмечается, что эти шаги направлены на то, чтобы сделать 388-летнюю школу доступной для «большего числа учеников, чем когда-либо».

Новые изменения вступят в силу в 2025/26 учебном году. По данным учебного заведения, расширение позволит примерно 86% семей США претендовать на финансовую помощь Гарвардского университета.

«Сделав Гарвард финансово доступным для большего числа людей, мы расширяем спектр знаний, опыта и перспектив, с которыми сталкиваются все наши студенты, способствуя их интеллектуальному и личностному росту», — заявил президент Гарвардского университета Алан М. Гарбер.

Сейчас средняя годовая плата за обучение для студента бакалавриата составляет $56 550. Но с дополнительными расходами, такими как жилье, питание, медицинское обслуживание и прочее, годовая стоимость обучения в Гарварде может легко превысить $80 000.

Гарвард принимает около 24 600 студентов бакалавриата в год. До этого бесплатное обучение предлагалось только семьям с доходом менее $85 тыс.

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