Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы мясные продукты, повышающие риск деменции

Neurology: бекон, колабса и сосиски повышают риск развития деменции
close
Shutterstock

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета установили, что употребление большого количества красного мяса (особенно в виде бекона, колбас и сосисок) повышает риск развития деменции на 13%. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 133 771 добровольца, средний возраст которых составил 49 лет. За 43 года наблюдений у 11 173 участников была диагностирована деменция. Анализ рациона участников показал, что ежедневное потребление четверти (и более) порции переработанного красного мяса (например, двух ломтиков бекона или полутора ломтика колбасы) повышало риск развития этого заболеваня на 13%.

Исследователи также оценили когнитивные функции участников с помощью стандартных тестов. Выяснилось, что у тех, кто злоупотреблял переработанным красным мясом, когнитивное старение происходило быстрее — каждая средня ежедневная порция (около 30 граммов) ускоряла когнитивный спад на 1,6 года

Дополнительно было выявлено, что повышенный риск субъективных когнитивных нарушений (СКН), был связан с потреблением как переработанного, так и необработанного мяса. Риск СКН увеличивался на 14% у тех, кто ежедневно съедал более четверти порции переработанного мяса, и на 16% у тех, кто употреблял одну или более порций необработанного мяса.

Исследователи продолжают изучать возможные механизмы, связывающие потребление мяса с риском деменции. Они предполагают, что один из продуктов расщепления мяса — триметиламин-N-оксид (TMAO), может усиливать когнитивную дисфункцию.

Ранее ученые выяснили, что кишечники веганов не здоровее, чем у мясоедов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами