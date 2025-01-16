Названы мясные продукты, повышающие риск деменции

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета установили, что употребление большого количества красного мяса (особенно в виде бекона, колбас и сосисок) повышает риск развития деменции на 13%. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 133 771 добровольца, средний возраст которых составил 49 лет. За 43 года наблюдений у 11 173 участников была диагностирована деменция. Анализ рациона участников показал, что ежедневное потребление четверти (и более) порции переработанного красного мяса (например, двух ломтиков бекона или полутора ломтика колбасы) повышало риск развития этого заболеваня на 13%.

Исследователи также оценили когнитивные функции участников с помощью стандартных тестов. Выяснилось, что у тех, кто злоупотреблял переработанным красным мясом, когнитивное старение происходило быстрее — каждая средня ежедневная порция (около 30 граммов) ускоряла когнитивный спад на 1,6 года

Дополнительно было выявлено, что повышенный риск субъективных когнитивных нарушений (СКН), был связан с потреблением как переработанного, так и необработанного мяса. Риск СКН увеличивался на 14% у тех, кто ежедневно съедал более четверти порции переработанного мяса, и на 16% у тех, кто употреблял одну или более порций необработанного мяса.

Исследователи продолжают изучать возможные механизмы, связывающие потребление мяса с риском деменции. Они предполагают, что один из продуктов расщепления мяса — триметиламин-N-оксид (TMAO), может усиливать когнитивную дисфункцию.

Ранее ученые выяснили, что кишечники веганов не здоровее, чем у мясоедов.