Российских подростков разрешат привлекать к работе в выходные во время каникул

В России детей с 14 лет разрешат привлекать к работе в выходные во время каникул

В России работодателям предоставят право привлекать в выходные во время летних каникул детей с 14 до 18 лет, которые выполняют работу по направлению службы занятости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки ко второму чтению, которую собирается поддержать профильный комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Речь идет о поправке ко второму чтению законопроекта, которая разрешит привлекать несовершеннолетних к работе в выходные и нерабочие дни в период каникул в составе студенческих отрядов.

«Работодатель имеет право привлекать работника в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемой в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой», — сказано в документе.

При этом обязательным условием станет письменное согласие работника, если ему уже исполнилось 15 лет, письменное согласие ребенка и одного из родителей, если ему только 14 лет. Для детей-сирот обязательным условием будет являться письменное согласие работника, а также органа опеки и попечительства.

Если закон примут‚ он начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

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