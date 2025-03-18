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Магаданские спасатели эвакуировали из тайги тяжело травмированного туриста

Спасатели эвакуировали из магаданской тайги получившего перелом туриста
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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Магаданской области спасатели эвакуировали из тайги получившего тяжелую травму мужчину. Об этом сообщает региональный Пожарно-спасательный центр.

Происшествие случилось в районе озера Чистое Ольского муниципального округа. 44-летний мужчина перевернулся на снегоходе и не смог самостоятельно встать. Предположительно, у него перелом таза.

Получив информацию об инциденте, в район озера незамедлительно отправилась группа спасателей на снегоболотоходе «Кречет» и двух снегоходах. Прибыв на место происшествия, спасатели разместили пострадавшего на специальных носилках и, зафиксировав его, погрузили в снегоболотоход. Спустя час мужчину доставили в Ольскую районную больницу.

В спасательной операции участвовали пять сотрудников Пожарно-спасательного центра и четыре единицы техники.

3 февраля сообщалось, что в Сочи сотрудники МЧС спасли дошкольника, который сорвался с 20-метрового склона.

Ранее спасатели эвакуировали туриста, который сломал ногу в Восточных Саянах.

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