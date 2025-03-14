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Москвич заманил 10-летнюю соседку в квартиру и в течение трех лет насиловал ее

В Москве 59-летний мужчина заманил в квартиру 10-летнюю девочку и растлил ее
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Depositphotos

В Москве педофил со стажем несколько лет растлевал маленькую соседку и заставил ее молчать об этом, пишет mk.ru.

Около трех лет назад житель дома на Бескудниковском бульваре обратил внимание на свою юную соседку, которой тогда было всего 10 лет. 59-летний Ренат (имя изменено) часто проводил время во дворе, охотно общался с другими жильцами, однако о себе рассказывал мало. Окружающим было известно лишь то, что он женат и имеет взрослых детей.

Девочка, которую он выбрал себе в жертвы, и подумать не могла, что мужчина, с которым общается ее собственный отец, имеет наклонности педофила. Позднее выяснилось, что еще в советское время он раздел догола ребенка в детском саду и получил судимость за развратные действия.

Поэтому, когда извращенец пригласил школьницу с особенностями развития в свою квартиру, та согласилась. Злоумышленник стал регулярно приставать к соседке, а та по-прежнему не догадывалась, что «дядя Ренат» творит нечто ужасное. О том, что происходило в его квартире, 12-летняя жертва рассказала другим взрослым лишь несколько дней назад. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в российском регионе 11-летняя девочка забеременела от отца.

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