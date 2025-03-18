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Пьяный педофил пытался увести детей из пекарни в Петербурге, его поймали

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина пытался увести детей из пекарни
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Depositphotos

В Петербурге поймали предполагаемого педофила, который пытался увести детей из пекарни. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в пекарне, расположенной в районе «Парнаса», где находились двое детей — мальчик и девочка. На видео попал момент, когда пьяный мужчина схватил мальчика за руку и попытался его увести, но в ситуацию вмешался очевидец. Малолетние убежали.

Позже девочка рассказала о произошедшем отцу, и они вместе отправились искать мужчину. Его обнаружили в состоянии сильного алкогольного опьянения возле магазина. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Отцы обоих детей написали заявления в полицию. Соседка предполагаемого педофила рассказала, что ранее мужчина пытался уговорить другую девочку помочь ему донести пакеты с продуктами до квартиры, однако она позвонила родителям и те не разрешили ей этого делать. Она также рассказала, что он находится в длительном запое и был судим по уголовной статье.

Ранее москвич заманил 10-летнюю соседку в квартиру и в течение трех лет насиловал ее.

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