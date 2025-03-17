Жителей Орловской области предупредили об опасности атаки БПЛА

На территории Орловской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника. По данным ведомства, 13 дронов сбили над территорией Астраханской области. Три БПЛА уничтожили над Республикой Калмыкия, по два — над Брянской областью и Краснодарским краем и по одному в Волгоградской и Ростовской областях.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.