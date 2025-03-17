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Женщина пыталась продать пальцы ног мужчины, которого съела собственная собака

В Австралии женщина пыталась продать пальцы ног мужчины, найденные в мусоре
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Shutterstock

В Австралии женщина пыталась продать на черном рынке пальцы ног мужчины, которые нашла в мусоре. Об этом сообщает The Canberra Times.

Все началось в феврале 2024 года, когда в приют животных, где работала Джоанна Кэтлин Кинман, привезли двух собак, съевших своего хозяина. Отмечается, что мужчины не стало по естественный причинам, а псы просто были голодны.

В приюте собак стошнило частями хозяина, в том числе его пальцами ног. Кинман узнала об этом и позже отправилась искать их в мусоре, чтобы забрать себе. Ей удалось это сделать, и она отнесла их домой, где поместила в банку с формальдегидом.

В разговоре с дочерью женщина призналась, что планирует продать пальцы в интернете за $400. Позже о намерениях Кинман в полицию сообщил неизвестный источник.

Стражи порядка приехали к женщине домой и обнаружили там не только пальцы, но также зубы ее детей, коготь аллигатора, лапу морской свинки и череп птицы. Выяснилось, что она уже занималась подобными продажами. Кинман уволили с работы, она ожидает приговора суда.

Ранее россиянка попыталась обменять истощенного младенца на бутылку водки.

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