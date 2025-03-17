В Москве полиция задержала аферистку, выманившую у школьницы 7 млн рублей

Жительница Петербурга выманила у 13-летней школьницы накопления родителей и пыталась скрыться от полиции в Москве. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мошенники связались с петербургской школьницей 10 марта. Аферисты запугали ребенка. Чтобы спасти отца и мать от «тюрьмы», девочка собрала имевшиеся в доме деньги в сумме 7 миллионов рублей и передала конверт незнакомой женщине на парковке у гипермаркета. Узнав о пропаже денег, мать школьницы обратилась в правоохранительные органы.

14 марта сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемую в мошенничестве, ею оказалась 37-летняя нигде не работающая жительница Фрунзенского района Петербурга. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 14-летняя школьница отдала мошенникам 500 тысяч рублей. С девочкой неизвестные связались от имени сотрудника школы. После того, как несовершеннолетняя продиктовала личные данные, ей поступил другой звонок, в ходе которого ей сообщили, что первый звонивший был мошенником и получил доступ к личным данным ее матери. Злоумышленники напугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, и запретили ей рассказывать о произошедшем родителям. Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты.

Ранее российская школьница перевела мошенникам 700 тысяч рублей с карты родителей.