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В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери

В Екатеринбурге 14-летняя школьница отдала мошенникам 500 тысяч рублей
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Shutterstock

Девочка-подросток из Свердловской области оставила мать без денег , поверив в звонок из школы. Об этом сообщает областное управление МВД.

С 14-летней девочкой неизвестные связались от имени сотрудника школы, мошенник сообщил, что в городе проводится проверка электронных дневников и убедил ребенка продиктовать ему код из СМС-сообщения.

После того, как несовершеннолетняя продиктовала код, ей поступил другой звонок, в ходе которого ей сообщили, что первый звонивший был мошенником и получил доступ к личным данным ее матери. Злоумышленники напугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, запретили ей рассказывать о произошедшем родителям.

Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил полмиллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Югре старшеклассница перевела мошенникам миллион рублей, поверив «завучу».

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