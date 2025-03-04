В Екатеринбурге школьница перевела мошенникам полмиллиона рублей с телефона матери

Девочка-подросток из Свердловской области оставила мать без денег , поверив в звонок из школы. Об этом сообщает областное управление МВД.

С 14-летней девочкой неизвестные связались от имени сотрудника школы, мошенник сообщил, что в городе проводится проверка электронных дневников и убедил ребенка продиктовать ему код из СМС-сообщения.

После того, как несовершеннолетняя продиктовала код, ей поступил другой звонок, в ходе которого ей сообщили, что первый звонивший был мошенником и получил доступ к личным данным ее матери. Злоумышленники напугали девочку тем, что деньги со счета матери переведены в адрес запрещенных организаций, запретили ей рассказывать о произошедшем родителям.

Под контролем аферистов она перевела все имеющиеся на счету родительницы деньги на указанные преступниками реквизиты. Общий ущерб составил полмиллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Югре старшеклассница перевела мошенникам миллион рублей, поверив «завучу».